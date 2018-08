Aggrediti e sequestrati nel capannone agricolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERA DI TERROREGIACCIANO CON BARUCHELLA Stavano trascorrendo tranquillamente la serata all'interno della loro abitazione quando, intorno alle 22.30 di mercoledì, si sono trovati faccia a faccia con tre banditi. Sono stati attimi di terrore, l'altra sera, per Renzo Baratella, 76 anni, imprenditore agricolo in pensione, e la moglie Antonietta Valentini, 71 anni, casalinga, anch'ella in pensione, rapinati nella loro casa di via Dosso, al civico 900, nella località di Zelo, a Giacciano con Baruchella.VOLTI COPERTII malviventi, travisati, sono...