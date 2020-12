ASSOCIAZIONI COMUNALI

ROVIGO Approvato all'unanimità un emendamento presentato dalla lista Civica Menon sul regolamento comunale che disciplina il canone di concessione del suolo pubblico, andando ad agevolare la concessione di spazi della collettività per le associazioni del territorio. Il testo ha ricevuto anche il plauso del sindaco Edoardo Gaffeo e della maggioranza, tant'è che si è integrata l'esenzione prevista dallo stesso sindaco per gli eventi culturali e la promozione del territorio, anche ad altri importanti eventi che riguardano lo sport, la solidarietà, la tutela ambientale. «L'emendamento nasce dalla discussione nella commissione del 23 dicembre del tema, con presentazione dello testo la notte stessa - ha detto Silvia Menon durante i lavori in aula consiliare lo scorso 29 dicembre -. Discussione e pluralità che, come evidenzia questo esempio concreto, non sono sempre un peso che rallenta, ma possono diventare opportunità di integrazione, verso il bene della città la quale fonda il suo essere nelle importanti associazioni che tutti i giorni consentono ai nostri bambini di fare sport e crescere secondo sane regole, associazioni che prestano assistenza a categorie sensibili, che distribuiscono cibo e un sorriso a chi ne ha bisogno. A queste associazioni che chiederanno in futuro l'uso del suolo pubblico per eventi sia concessa tale esenzione, piccolo gesto simbolico, accompagnato da un grande grazie».

