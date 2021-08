Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAROVIGO Scoppia il caso delle guardie penitenziarie di Rovigo che gridano allo scandalo per le scarse condizioni igienico-sanitarie nelle quali sono costretti a mangiare da qualche giorno a questa parte. «Siamo stati messi fuori dalla mensa del carcere, al sole e al caldo di questi giorni, in condizioni igieniche non di certo ottimali. Questo perché non abbiamo il green pass».LA DENUNCIAA segnalare quanto sta accadendo nella casa...