(I.Bel.) «È impossibile lavorare per gli agenti di commercio tra restrizioni sugli spostamenti e costi aumentati». A lanciare un grido di dolore, anzi di disperazione, è la Fnaarc Confcommercio delle province di Venezia e Rovigo attraverso il suo presidente Stefano Montesco (nella foto). L'associazione degli agenti e rappresentanti di commercio sta denunciando l'impossibilità di operare e programmare l'attività lavorativa. «Col passare dei mesi la situazione è solo peggiorata: alle restrizioni sugli spostamenti, al drastico calo dei consumi e all'impossibilità di programmare la propria attività lavorativa, si somma l'ulteriore aumento dei costi correlati allo svolgimento della nostra attività, come il prezzo della benzina spiega Montesco . I ristori permangono ben al di sotto delle aspettative. Bisogna far ripartire al più presto il confronto col Governo, dobbiamo assolutamente mettere i nostri operatori in grado di lavorare e di riprendersi». Col cambio a palazzo Chigi, infatti, è in standby il tavolo di confronto che era stato aperto con il governo Conte presso il ministero dello Sviluppo economico, e l'associazione di categoria chiede che possa essere riattivato al più presto dal nuovo ministro. Tra Venezia e Rovigo gli agenti di commercio sono oltre 4.300, una fetta dei 220mila professionisti in tutta Italia che intermediano oltre il 70 per cento del Pil nazionale e che risultano tra i più colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia. «Gli agenti e rappresentanti di commercio sono uno dei principali motori per le Pmi, quindi penalizzare la categoria vuol dire rallentare lo sviluppo economico della nazione» - ha sottolineato Montesco.

