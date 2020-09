VIOLENZA IN CARCERE

ROVIGO Un'aggressione costata 9 mesi di reclusione a un detenuto. Teatro della zuffa, infatti, è stato il carcere di Rovigo, dove l'aggressore, Abdraim Alzaui, di origini nordafricane, si trovava al tempo detenuto. Vittima, invece, un agente della polizia penitenziaria, che si è poi costituito parte civile nel procedimento. Il tutto risale allo scorso anno, quando Alzaui era stato accompagnato al Tribunale di Padova per partecipare all'udienza di un procedimento. Al ritorno nel carcere di Rovigo, mentre si trovava nell'ottagono al piano terra, durante la perquisizione, prima di essere riaccompagnato in cella, si è improvvisamente scagliato contro una guardia, sferrandogli dei colpi a mani nude, non provocandogli fortunatamente lesioni gravi e venendo subito bloccato.

LA SENTENZA

Ieri il giudice Silvia Varotto l'ha riconosciuto colpevole di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni pluriaggravate. Un fatto che non è del tutto inconsueto nella casa circondariale di Rovigo, visto che anche la settimana scorsa un detenuto ha aggredito un agente brandendo un pezzo di ferro staccato da una branda. E proprio negli spazi della casa circondariale venerdì scorso si è svolto alla presenza del presidente Giuseppe Moretti e del vicepresidente Francesco Laura, dopo un sopralluogo, il congresso regionale dell'Uspp, l'Unione Sindacati di polizia penitenziaria, che ha visto la rielezione di Leo Angiulli alla guida del sindacato nel Triveneto.

ALLARME DEGLI AGENTI

I delegati intervenuti da tutte le province, nel confermare la rielezione di Angiulli eleggendo in segreteria regionale il polesano Marco Gallo, insieme a Mauro Cirelli, Umberto Carrano, Giuseppe Testa, e Salvatore Gondola (responsabile pari opportunità Samanta Altieri), hanno tracciato le linee-guida dell'azione sindacale, a cominciare dall'aumento degli organici, «superando il rischio aggressione dovuto troppo spesso alla difficoltà di gestione dei detenuti con problemi psichiatrici riconoscendo lo stato d'emergenza delle carceri».

F.Cam.

