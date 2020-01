LOTTA CONTRO IL TUMORE

ROVIGO «Il cancro è una malattia che si può affrontare, anche se fa tanta paura». Come si può affrontare, lo racconta il libro Noi e Lui nell'oceano del grande male, che il medico oncologo Carmen Barile ha scritto con Federico Grandesso e lo psicoterapeuta Emiliano Toso. Insieme hanno realizzato un racconto di vita che è diventato uno strumento di medicina narrativa. Il libro sarà presentato venerdì, alle 17.30, nella sala consiliare di palazzo Celio a Rovigo, dagli autori e con gli interventi del primario di Oncologia dell'ospedale civile di Rovigo Cristina Oliani, del direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella, del presidente della Provincia Ivan Dall'Ara e della presidente della Commissione Pari opportunità provinciale Antonella Bertoli.

IL LIBRO

«Il libro è nato dall'esigenza di dare un nuovo volto al rapporto tra medico e paziente, perché sia costruito su comunicazione e ascolto, per un dialogo aperto»: non c'è un copione da seguire e non ci sarà neanche alla presentazione del libro perché «devono uscire libere le emozioni», ha spiegato ieri Carmen Barile alla presentazione dell'incontro, in sala giunta della Provincia. L'appuntamento di venerdì rientra nella serie di eventi La Provincia incontra l'autore, e alla presentazione di ieri insieme ai presidenti Dall'Ara e Bertoli sono intervenuti anche l'avvocato Monica Giordani per l'Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid), la presidente della Lilt provinciale Maria Iside Bruschi, la dottoressa Oliani e il direttore della Funzione ospedaliera dell'Ulss 5 Paolo De Pieri. I punti di vista di medico e paziente davanti alla malattia sono collegati nel libro dallo psicoterapeuta Emiliano Toso verso l'obiettivo da raggiungere. E le sensazioni raccolte prendono vita nelle immagini della pittrice Maurizia Braga.

CONSAPEVOLEZZA

«Siamo orgogliosi di trovare in questo evento un'occasione per mostrare che i medici dell'Ulss 5 possiedono non solo competenze tecniche ma anche strumenti per favorire la consapevolezza del paziente per la buona riuscita della terapia», ha commentato il dottor Paolo De Pieri. E il direttore dell'Oncologia Cristina Oliani ha aggiunto: «Seguire il paziente a 360 gradi è un obiettivo del modo moderno di fare oncologia. I medici lavorano in multidisciplinarietà, e con strategie terapeutiche sempre condivise con le persone: per fare questo devono prima di tutto ascoltare, anche se siamo in pochi e nonostante i nostri ambulatori siano pieni».

Nicola Astolfi

