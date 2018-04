Affitti troppo alti, i negozi chiudono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPAZI VUOTIROVIGO Aumentano bar e ristoranti, spariscono i negozi a partire da quelli di abbigliamento. È questo quello che sta accadendo, in città, negli ultimi mesi. Basta fare un giro per il centro per accorgersi delle decine di vetrine vuote ormai presenti tra le due piazze e lungo corso del Popolo. Solo a fine 2017, a chiudere in città sono state infatti otto attività, non solo negozi d'abbigliamento, ma anche altre piccole imprese come la lavanderia in piazza Merlin, lo storico orefice Tarollo in piazza Vittorio Emanuele, la...