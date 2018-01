Adulti e bambini uniti per una tradizione sentita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTO TOLLEIl giorno dell'Epifania si è consumato in tutto il Delta il rito della Vecia. A Corbola è andato in scena il brusavecia nel giardino di Villa Agopian, organizzato da Comune e Pro Loco che prima del rogo hanno offerto a tutti cioccolata calda e vin brulè, mentre la befana consegnava la calza ai bambini. Ad Ariano nel Polesine il gruppo Amarcord ha portato per le vie e le case del paese il mito della Vecia cantando e ballando. Tripudio di befane sul territorio di Porto Tolle grazie ai diversi gruppi folkloristici che mantengono...