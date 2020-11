IN PROVINCIA

ADRIA Il sindaco di Adria Omar Barbierato, nell'attuare le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha annunciato ieri, in linea con l'ordinanza regionale, il contrasto dell'assembramento di persone nell'ambito dell'odierno mercato settimanale. Con ordinanza sindacale infatti ha sospeso tutte le attività di commercio su aree pubbliche in sede fissa del settore non alimentare.

NUOVA ORDINANZA

Secondo l'ordinanza regionale infatti i mercati all'aperto sono consentiti solo se i sindaci adottano un piano specifico di sicurezza con la perimetrazione, un varco di accesso, uno di uscita e la sorveglianza, un piano che il Comune di Adria aveva già adottato all'epoca del primo lockdown. Saranno quindi autorizzati a partecipare al tradizionale appuntamento i soli operatori del settore alimentare. Le bancarelle saranno dislocate secondo una nuova piantina, depositata agli atti del Comando di Polizia Locale. La nuova collocazione dovrebbe essere in grado di garantire, secondo gli Uffici di palazzo Tassoni, una maggior distanza tra gli operatori stessi. Gli agenti di Polizia Locale, a cui spetta la sorveglianza e il controllo delle regole, saranno chiamati a vigilare affinchè nell'area mercato non avvengano momenti di assembramento. Ovviamente commercianti e cittadini dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale.

SITUAZIONE IN EVOLUZIONE

Per quanto riguarda le bancarelle del settore non alimentare, il Comune di Adria, in vista dei prossimi appuntamenti del sabato in città e dei mercati di mercoledì, sia in centro che a Bottrighe, sta monitorando la situazione. «Considerata la necessità di predisporre un eventuale allargamento del mercato settimanale del sabato - scrive il primo cittadino -, tale da garantire maggior rispetto delle norme di sicurezza sempre più pregnanti imposte dalle recenti disposizioni statali e regionali, abbiamo preso atto che la modifica morfologica necessita di attenta, approfondita e adeguata valutazione da parte dei competenti uffici comunali. Questa modifica verrà predisposta nei prossimi giorni».

Guido Fraccon

