RACCOLTA DI FIRME

ADRIA Prove tecniche di riappacificazione tra il mondo del commercio adriese, in particolare Adria Shopping, e palazzo Tassoni. Commercianti, pronti a scendere in piazza oggi e dare il la a una raccolta firme. L'appuntamento, che in un primo momento era aperto anche ad artigiani, partite iva, lavoratori autonomi, titolari di palestre e centri sportivi, è fissato per le 11.45 in piazza Groto. Da lì i partecipanti si disporranno in fila indiana, distanziati uno dall'altro di circa due metri, per dirigersi poi verso la sede municipale. Davanti al Comune i presenti troveranno il sindaco Omar Barbierato e Mauro Trombini, presidente di Adria Shopping. Davanti a palazzo Tassoni sarà posizionato un tavolino per una raccolta firme. Gli autografi verranno protocollati come documento ufficiale della manifestazione. A fare da corollario, un tabellone, con sullo sfondo una foto di Adria e lo slogan #abbandonati ... ma ci siamo, dove verranno apposte le firme dei partecipanti. Il tabellone verrà collocato nell'atrio del municipio. Tutti i partecipanti proseguiranno, sempre in fila indiana e mantenendo la distanza di sicurezza, fino a piazza Garibaldi. Qui Barbierato saluterà i presenti e terrà un breve discorso.

CARTELLI INALBERATI

Gli organizzatori hanno chiesto a chi prenderà parte all'iniziativa di portare con sé un cartello con su scritto #abbandonati... ma ci siamo per la foto di gruppo finale. «La giornata è organizzata dai commercianti e da Adria Shopping - fa sapere Trombini - Invito a partecipare solo una persona per attività, per negozio, con tanto di mascherina e guanti».

G.Fra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA