Socotherm a rischio chiusura. Il futuro dell'azienda finisce in Regione. È prevista per domani la riunione in Regione del tavolo di crisi richiesto da Cgil e Cisl per l'azienda di viale Risorgimento. «A luglio - spiegano Federica Franceschi di Filctem Cgil ed Enrico Rigolin di Femca Cisl - il management Socotherm aveva dichiarato che la chiusura di Adria non è all'ordine del giorno dopo le pressanti richieste nostre e delle Rsu, dovute all'utilizzo continuativo della cassa integrazione da inizio 2020». Ad ottobre le due sigle sindacali avevamo nuovamente evidenziato la loro preoccupazione. «Avevamo segnalato che mai in passato avevamo assistito ad un simile e complessivo spegnimento dell'intero sito, con un'evidente inerzia ed assenza di prospettiva, oltre alla mancanza di un impegno sulle possibilità di diversificazione e ricerca di lavorazioni che Adria sarebbe in grado di produrre».

Finora però per Cgil e Cisl si sarebbe solo temporeggiato. «Riteniamo che sia necessario e improrogabile avere dall'azienda risposte concrete e realistiche. Mai come in questo momento lo spettro di una chiusura aleggia su Adria e sulle sorti dei dipendenti del sito».

Un timore per loro reso ancora più concreto dall'assenza di progetti e commesse acquisite per il 2021. «Persino gli uffici commerciali, indicatori della salute di un'azienda, sono chiusi ormai da mesi. Non è possibile per i lavoratori reggere l'incertezza e la preoccupazione per il futuro. Ci troviamo in una fase in cui parlare con i lavoratori ed avere momenti di confronto diventa necessario».

Senza informazioni vere che non siano meri rinvii senza contenuto di prospettiva, la necessità di organizzare i lavoratori con manifestazioni sarà l'obiettivo di Cgil e Cisl qualora dall'incontro si uscisse con un differimento di intenzioni. «La multinazionale americana deve capire che era e resta vitale il posizionamento strategico di un sito nel Nord dell'Italia. Le commesse acquisite negli anni lo hanno più volte dimostrato. Chiediamo e chiederemo pertanto che venga indicata e disegnata la vocazione del sito di Adria e quali siano i progetti di Shawcor ha per lo stabilimento polesano».

