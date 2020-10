ADRIA

Simone Mori sconfessa Sabrina Visentini e Fulvio Osti. Il presidente del Centro Servizi Anziani di riviera Sant'Andrea, attorniato dai componenti del suo consiglio di amministrazione, ha ribattuto punto su punto alle accuse lanciate da Visentini e Osti (autoproclamatisi portavoce dei familiari degli ospiti), durante il sit-in davanti alla casa di riposo. Alcune affermazioni dei familiari, secondo Mori una ventina su 200, non sarebbero veritiere mentre altre getterebbero discredito all'ente.

Nodo del contendere soprattutto il nuovo regolamento per il comitato dei familiari degli ospiti. «Il 15 luglio si è tenuta una riunione con tutti i familiari proprio sul nuovo regolamento - ha spiegato Mori -. Il 17 settembre abbiamo ricevuto una proposta regolamento formulata dai familiari. Ci siamo presi 10 giorni di tempo per visionarlo tanto che il 27 settembre lo abbiamo riconsegnato a Osti e Visentin con alcune correzioni. Lo stesso ci è stato riconsegnato il 12 ottobre, anche con delle correzioni su articoli da loro stilati, sui quali noi non avevamo messo mano. Ulteriori osservazioni ci sono state imbucate nella cassetta della posta il 15 ottobre, il giorno stesso del sit-in».

