«Siamo di fronte al degrado istituzionale. Cosi il capogruppo Pd, Sandro Gino Spinello, bolla il presidio che ha visto, su ordine del sindaco Omar Barbierato, il segretario generale Gianluigi Rossetti e quattro agenti di Polizia Locale, tra cui il comandante Pierantonio Moretto e la sua vice Patrizia Zampieri, impedire a quattro consiglieri di minoranza, Massimo Barbujani, Paolo Baruffaldi, Emanuela Beltrame e Giorgia Furlanetto, di entrare in municipio per partecipare alla riunione in sala consiliare tra la giunta e una delegazione dei titolari delle attività che chiedono la revoca del nuovo senso unico di riviera Matteotti. «La mia solidarietà ai colleghi - dice Spinello -. La loro richiesta era legittima. Erano promotori della raccolta delle firme. I cittadini avevano chiesto a tutti noi dell'opposizione di rappresentare al sindaco le loro istanze».

Secondo il dem, Barbierato ha invece deciso di negare la partecipazione dei consiglieri. «Quattro colleghi hanno deciso di rinnovare la richiesta presentandosi personalmente nell'orario fissato per la riunione. È stato negato loro fisicamente di entrare in municipio tramite l'intervento del segretario, del comandante e del vice comandante e di due agenti. Tutto è avvenuto nella pubblica via. Nulla vietava eventuali chiarificazioni dentro il Comune, magari con l'intervento del sindaco stesso». Per Spinello Barbierato ha voluto mostrare i muscoli. «Dimostrare che comanda lui e si fa solo quello che dice lui - prosegue -. Le sue direttive, a mio parere, hanno esposto il segretario e il comandante a comportamenti criticabili e lesivi della loro stessa rispettabilità professionale. L'immagine che ne consegue è che sindaco e giunta, essendo in evidente difficoltà su molteplici settori, si chiudono ad ogni confronto. Si isolano nel palazzo con il loro potere, che resta comunque effimero». La città per il democratico ancora una volta è stata esposta al ludibrio mediatico. «Sono riusciti - conclude - a ingigantire una questione che poteva essere risolta con l'ascolto reciproco».

