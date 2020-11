IN PROVINCIA

ADRIA Mercati regolari oggi e sabato ad Adria. Palazzo Tassoni crea i sotto mercati. «I mercati del mercoledì ad Adria, in centro e nella frazione di Bottrighe, si svolgeranno regolarmente, secondo i piani già attuati in primavera. Per quanto riguarda invece il mercato del sabato, abbiamo già trovato una soluzione», annuncia il sindaco Omar Barbierato.

GENERI MERCEOLOGICI

«Dopo la decisione della settimana scorsa di far partecipare al tradizionale appuntamento del sabato i soli operatori del settore alimentare - puntualizza il primo cittadino - abbiamo studiato una soluzione per rendere possibile la presenza di tutte le bancarelle. Andremo a spostare alcuni ambulanti in piazza Bocchi, per guadagnare metri di distanza tra un operatore e l'altro. Questa soluzione ci consentirà di avere una distanza maggiore tra l'uscita e l'entrata del blocco dell'area perimetrata».

VERTICE IN COMUNE

In queste ore l'Amministrazione comunale ha incontrato gli ambulanti. «Per informarli - dice il sindaco - sulla nuova logistica del mercato. In sinergia con Pro Loco stiamo inoltre studiando una soluzione per consentire lo svolgimento del mercato degli hobbisti del sabato». «In pratica, l'intera area del mercato verrà suddivisa in diversi sotto-mercati - gli fa eco il consigliere comunale Enrico Bonato -, ciascuno dotato di una propria perimetrazione, con un solo ingresso e un'unica uscita così da rispettare le norme di sicurezza anti-contagio. Saranno occupate nuove aree per creare adeguati spazi di separazione tra un compartimento e l'altro, in maniera tale da evitare zone di possibile formazione di assembramenti. Sarà inoltre impiegato un numero importante di persone per la sorveglianza e sarà installata un' apposita cartellonistica informativa. L'accesso dei cittadini all'interno di ogni compartimento sarà monitorato in modo tale non vengano mai superati determinati numeri. La logistica è stata studiata, tenendo conto del quadro normativo nazionale e dell'evoluzione del contagio che, in questo momento, è molto più veloce rispetto a marzo-aprile».

QUESTIONE VIABILITÀ

Secondo Bonato quindi una situazione diversa rispetto a marzo. «L'organizzazione - puntualizza il consigliere comunale adriese - è dipesa dall'ubicazione, dalla gestione della viabilità e dalle dimensioni, dettate dal numero delle bancarelle». Una criticità, quella della riorganizzazione logistica dei mercati secondo i due amministratori affrontata in questi giorni in diversi modi da altri Comuni del Veneto. «Per fare qualche esempio - concludono Barbierato e Bonato - il sindaco di Rovigo ha aperto il mercato del martedì solo agli ambulanti dei generi alimentari. A Este, per citare un Comune del Padovano, e nel bellunese sono stati temporaneamente annullati tutti i mercati. Sono stati sospesi alcuni mercati nel Vicentino, come a Schio e a Thiene, per arrivare alla vicina Chioggia, dove il sindaco ha sospeso il mercato del giovedì».

