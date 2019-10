CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIA Si chiude in grande stile alle 16 al museo archeologico nazionale, con la cerimonia di premiazione del concorso Instrumenta Design, la seconda edizione della mostra Ornamenta - Trasparenze tra storia e design. Seguirà un piccolo brindisi bene augurante in previsione della terza edizione della mostra. Saranno presenti i diversi designer, gli autori delle creazioni in esposizione sia quelli delle creazioni in concorso. La loro partecipazione sarà introdotta dalla direttrice del museo Alberta Facchi e dal professor Eugenio Farina,...