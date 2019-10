CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA«Se venisse confermato quello che stiamo apprendendo in queste ore, ci troveremmo di fronte ad un episodio terribile». Non usa mezzi termini il primo cittadino di Adria Omar Barbierato per commentare la notizia della presunta aggressione ai danni di una ventitrenne da parte del marito. A procurarle lesioni gravi sarebbe stato il suo compagno di vita, un 28 enne di origini siciliane, ora indagato a piede libero per tentato omicidio, già conosciuto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti.L'ANNIVERSARIOLa coppia, che aveva da poco...