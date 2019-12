CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIARiaprirà sabato la piscina comunale. La struttura era stata chiusa il 4 ottobre a seguito dell'esito di una perizia redatta da un tecnico strutturista, dopo alcune indagini espletate in particolare sulle staffe in acciaio a sostegno delle travi secondarie, e sui pannelli sandwich della copertura. Frammenti di intonaco, infatti, si erano staccati dal soffitto di un locale adibito a spogliatoio. Immediata la segnalazione da parte del personale del Consorzio Innova, società che ha in gestione la struttura di via Lampertheim fino al 30...