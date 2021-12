ADRIA - PORTO VIRO

Una condanna a 10 mesi e 15 giorni con la sospensione condizionale e nessun risarcimento né ristoro delle spese legali alle parti civili costituite, ha chiuso ieri il processo di primo grado incentrato sulle firme raccolte per le amministrative 2017 di Porto Viro a sostegno della lista civica Maura Veronese sindaco, poi risultata vincitrice. A giudizio, chiamato a rispondere delle irregolarità, Daniele Ceccarello, 64 anni, ex consigliere comunale ad Adria ed ex consigliere provinciale, nonché presidente della sezione adriese dei Cacciatori Veneti, attuale membro del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia oltre che già coordinatore provinciale del partito in Polesine. La ricostruzione dell'accusa aveva portato a contestare l'autenticità di sei firme, mentre per altre 38 il fatto che, in quanto autenticatore, Ceccarello fosse realmente presente al momento della loro apposizione sui moduli. Un peccato, quest'ultimo, già costato condanne a molti volti noti della politica locale di ogni schieramento. La richiesta del pubblico ministero era stata di una pena di 2 anni e 15 giorni.

A sollevare il caso era stata, ancora a caldo, una denuncia presentata dall'avvocato Fulvia Fois per conto di Geremia Pupi Gennari, ex sindaco e sfidante della Veronese, analogamente a Thomas Giacon, anche lui ex sindaco e di nuovo candidato, Alessia Tessarin, altra sfidante nella corsa a sindaco portovirese e da Ivano Vianello, confermato consigliere comunale nella lista a sostegno di Gennari.

Proprio Gennari e Vianello si sono costituiti parte civile con l'avvocato Fois, allora consigliere di opposizione a Rosolina, mentre per la propria difesa di Ceccarello si è affidato all'avvocato Sandra Passadore, a sua volta volto noto della politica adriese. È proprio l'avvocato Passadore a sottolineare come «due persone che avevano disconosciuto la propria firma l'hanno poi riconosciuta in aula, quindi ridimensionando il fatto, anche se Ceccarello confidava nell'assoluzione. Ora aspettiamo i 90 giorni per la presentazione delle motivazioni per valutare poi l'appello, anche per il mancato confronto con alcuni dei sottoscrittori che ha impedito la verifica di quattro delle restanti firme che non sarebbero state riconosciute. La linea difensiva ha smontato ogni fantasiosa ricostruzione e fortemente ridotto le accuse, oltre che non veder riconosciuta la richiesta di risarcimento del presunto danno stimato in ben 60mila euro oltre ai 12mila euro di spese legali, che era stata avanzata dalla parte civile».

