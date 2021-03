ADRIA

«Pensiamo che questo ennesimo gesto da parte dell'opposizione sia un calpestare la democrazia. La minoranza è venuta meno al proprio ruolo. In politica, chi sceglie di essere assente ha sempre torto». In vista del consiglio comunale di mercoledì alle 20 a palazzo Tassoni con in scaletta la modifica dello Statuto, la Carta delle pari opportunità e su richiesta delle minoranze, la viabilità cittadina o meglio il prolungamento del senso unico di riviera Matteotti, la lista civica Ibc getta benzina sul fuoco dopo la decisione delle minoranze di disertare la conferenza dei capigruppo di venerdì su riviera Matteotti. «La conferenza - afferma Ibc - è la sede politica del confronto al pari delle commissioni consiliari. La minoranza ancora una volta non si è presentata. È venuta meno all'impegno con i propri elettori. Viene da pensare che a questi consiglieri, dai quali a oggi non è arrivata alcuna proposta sul tema della riviera, in realtà interessi nulla della questione: cercano solo situazioni a favore di camera o dirette social senza alcun contradditorio».

Non solo. «Guarda caso, le polemiche dell'opposizione sono iniziate prima che fosse istituito il senso unico. La raccolta firme, presentata pochi giorni dopo dell'avvio della modifica della viabilità, è stata promossa dall'opposizione. Un'iniziativa attivata a prescindere dal problema, senza considerare l'oggettività dei dati raccolti durante la sperimentazione».

LETTERA AL PREFETTO

L'opposizione nel frattempo ha scritto anche al prefetto, è salita sulle barricate dal momento che in vista della seduta non è prevista la presenza del pubblico all'interno della sala e neppure della stampa. «Chiediamo nuovamente e pressantemente - scrivono i consiglieri Massimo Barbujani, Paolo Baruffaldi, Emanuela Beltrame, Giorgia Furlanetto e Sandro Spinello - che durante la riunione sia consentita la presenza in sala dei cronisti locali che solitamente sono invitati alle sedute consiliari».

Ritengono assurdo e paradossale invocare il rispetto delle norme anti Covid, per vietare la presenza dei giornalisti dal momento che tutta la zona, normalmente riservata al pubblico, è vuota e non sono mai più di due o tre. «Questo per garantire il legittimo diritto di cronaca e la dovuta garanzia della trasparenza democratica del massimo organo istituzionale comunale».

I cinque consiglieri segnalano, inoltre, la necessità e l'urgenza che venga rettificato l'atto di convocazione del consiglio. «In quanto, pur essendo pubblica la riunione, ma interclusa al pubblico, non sono indicate le modalità con le quali i cittadini interessati possano seguire lo svolgimento. Il consiglio può essere seguito normalmente attraverso il canale Youtube del Comune oppure attraverso Radio International con frequenza 94,50 Mhz, ma questa informazione va indicata in maniera esplicita nell'avviso di convocazione. Riaffermiamo, infine, l'improprietà dello svolgimento di queste sedute in videoconferenza, anche parziale. Il nostro consiglio non si è ancora dotato di alcuna regolamentazione in materia».

