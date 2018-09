CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIA PD pronto a dare battaglia sulla vicenda dell'assunzione dell'agente di Polizia locale Stefania Pavan, candidata consigliere nella scorsa tornata amministrativa con SiamoAdria, lista civica in appoggio del sindaco Omar Barbierato. Spinello ha già fatto accesso agli atti ed è pronto a portare la vicenda in sede di consiglio comunale.«L'amministrazione Barbierato ama rammaricarsi e lamentarsi ma quando si trova di fronte alle sue responsabilità si blocca. Vediamo anche in queste ore l'indignazione e i toni di sfida del sindaco, del...