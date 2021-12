ADRIA

Palazzo Tassoni fa squadra con le realtà associative del territorio e investe sul Natale. Adria di Natale, il caleidoscopio di iniziative promosso dai primi di dicembre al 6 gennaio, si trasforma in un vero marchio, con Adria che si candida a diventare la capitale del Natale in Polesine. Il tutto grazie allo storico Befana Village e alle novità dei villaggi dedicati a Babbo Natale e agli Elfi, griffati rispettivamente Croce Verde e Pro Loco, oltre alle numerose manifestazioni di sicuro richiamo. Alla presenza degli assessori Wilma Moda e Andrea Micheletti è stato presentato ieri a palazzo Tassoni il calendario delle iniziative delle Feste.

«È stato fatto - ha premesso Moda - un grande lavoro di squadra, grazie alla cabina di regia; il lavoro è partito a metà luglio. Tra luminarie e addobbi, l'amministrazione ha investito 35mila euro. Ci sono poi gli sponsor. La città sta diventando sempre più attrattiva, anche per aiutare il commercio».

GIOCO DI SQUADRA

«Il gioco di squadra si è fatto vincente - ha rimarcato Micheletti - e Adria di Natale è un brand con le potenzialità per far diventare questa manifestazione il Natale del Polesine. Abbiamo ereditato la manifestazione dalla precedente giunta, ma abbiamo voluto che non fosse solo un contenitore ma che si trasformasse in una vera e propria kermesse, in continua evoluzione e crescita».

In sala, con i due referenti di giunta, il manager del Distretto del Commercio Michele Raisi, il presidente di Bancadria Colli Euganei Mauro Giuriolo, il vicepresidente di Croce Verde Lamberto Cavallari, la presidente di Pro Loco Letizia Guerra, la Befana di Adria, Monica Stefani, accompagnata dagli esponenti del suo staff, e la dirigente del Cipriani Lorenza Fogagnolo. Era invece collegata da remoto Adria Shopping, con la vicepresidente Barbara Biasioli. Tra le novità di quest'anno, il gemellaggio di Adria con Urbania (Pesaro Urbino), città nazionale della Befana. Il patto sarà sottoscritto domenica 19 dicembre alle 11 al ridotto del teatro comunale con la firma della pergamena tra le Befane di Adria e Urbania e le rispettive Pro Loco. Un gemellaggio nato grazie a Il Gazzettino, come ha evidenziato Stefani. Una sfida nata per promuovere le eccellenze del territorio fuori dai confini comunali e provinciali.

«Non è facile mettere insieme tutte queste cose», ha evidenziato Raisi. «Bancadria c'è e ci sarà sempre più- ha commentato Giuriolo - Vogliamo far crescere questa citta». A chiudere Cavallari. «Le nostre manifestazioni sono più apprezzate fuori Adria che in città».

Guido Fraccon

