Palazzo Tassoni aderisce all'associazione culturale Paese dell'acqua. L'associazione (Pda), sorta cinque anni fa è nata come sviluppo di un processo maturato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Sassinoro (Benevento) in concomitanza con la Giornata mondiale dell'acqua istituita dalle Nazioni Unite. Paese dell'acqua è nato con l'obiettivo di tutelare un patrimonio naturale di fondamentale importanza per l'umanità e per divulgare sempre e ovunque i concetti relativi alla tutela delle risorse idriche e dell'ambiente. Pda è inoltre partner ufficiale di Sanitation and water for all (Swa), partnership globale composta da Governi, organizzazioni della società civile ed altri partner di sviluppo, che lavorano insieme per coordinare azioni di alto livello al fine di migliorare le condizioni di accesso all'acqua potabile. È inoltre membro riconosciuto del Forum dello sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente. L'obiettivo dell'associazione culturale è quello di creare una rete immateriale dei paesi dell'acqua senza confini amministrativi o di altra natura. L'amministrazione comunale ha considerato che l'acqua è uno degli elementi portanti della morfologia del territorio ed elemento peculiare e caratterizzante la storia adriese.

