IL BOLLETTINO MEDICO

ROVIGO Resta per il momento fermo a 7 il numero di contagi accertati in Polesine, ma come ha spiegato ieri lo stesso direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, nel corso dell'incontro con i sindaci, insieme al prefetto Maddalena De Luca, all'assessore regionale Cristiano Corazzari e ai vertici delle forze dell'ordine, «si sta giungendo all'apice dell'infezione, non mi stupirei di nuove positività». Il problema, al momento, è rappresentato dal fatto che, come era avvenuto per l'82enne di Rovigo, che il 3 marzo si era presentato al Pronto soccorso non presentando il carattere epidemiologico e, quindi, non facendo scattare le misure del caso, anche per la 70enne adriese è avvenuta la stessa cosa, al Pronto soccorso adriese. Questo ha fatto scattare l'isolamento di oltre una ventina fra operatori sociosanitari, infermieri e medici dello stesso Pronto soccorso e della Radiologia, che si sono aggiunti ai 28 che risultavano già in isolamento prima di venerdì, quando l'anziana si è presentata per una sospetta infezione gastrointestinale, con febbre e sintomatologia respiratoria modesta.

SENZA SINTOMI

La donna non presentava alcun criterio epidemiologico per sospetto coronavirus, in quanto non ha segnalato contatti con altri casi positivi o con aree a rischio. Al momento, quindi, la vera emergenza in Polesine sembra essere quella legata alla difficoltà di affrontare l'aumento dei carichi di lavoro con una improvvisa riduzione di personale a disposizione. Anche se ci si prepara al peggio, infatti, la situazione dal punto di vista del contagio, in Polesine, al momento appare meno preoccupante rispetto anche ai territori vicini.

TAMPONI NEGATIVI

Tre i tamponi esegui fra domenica pomeriggio e ieri mattina, tutti risultati negativi. In tutto è stata raggiunta quota 80, ma altri ne sono in corso. Sette i casi positivi. Tre residenti ad Adria, due a Corbola, uno a Lusia e uno a Rovigo. Due di questi, il più giovane dei contagiati, il 19ernne di Corbola, e il professionista di Lusia, una volta che sono divenuti asintomatici, sono stati rimandati a casa dove si trovano in isolamento domiciliare.

I RICOVERATI

Dei cinque pazienti ancora ricoverati, tre sono stabili e non particolarmente gravi, uno in ulteriore miglioramento e uno, invece, è peggiorato sabato sera ed è stato trasferito in Terapia intensiva, a conferma di come il Covid19 possa avere, purtroppo, un'evoluzione anche repentina verso una grave insufficienza respiratoria, con la necessità della ventilazione meccanica. Macchine che sono disponibili in numero limitato in tutto il Paese e che, a fronte del dilagare dell'epidemia, non sarebbero sufficiente per far fronte alle necessità, come sta drammaticamente avvenendo in Lombardia. «A costo di essere ripetitivo aggiunge Compostella - voglio sottolineare che non esiste un focolaio polesano di infezione da coronavirus. Facendo le debite proporzioni, le più accurate proiezioni in percentuale, ricordo altresì che la nostra provincia ha il più basso numero di casi positivi in Veneto».

Il numero complessivo dei residenti in Polesine che osservano l'isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, aggiornato al primo pomeriggio di ieri, era di 151 persone.

F.Cam.

