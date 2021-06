Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIANuove code e mugugni all'Ecocentro per i rifiuti. Monta la protesta in viale Risorgimento tra coloro che non vogliono attendere il passaggio settimanale da parte della cooperativa addetta per il ritiro della frazione verde o la raccolta quindicinale della plastica del personale di Ecoambiente ma preferiscono conferire i rifiuti plastici o rami, ramaglie e i tagli dell'erba direttamente, soprattutto per questioni di spazio e decoro. Sul...