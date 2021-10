Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIANuova vita per ponte Gigli e ponte Canareggio: restyling ai nastri di partenza.«Sono arrivo fondi per la messa in sicurezza di questi manufatti». A darne notizia l'assessore ai Lavori pubblici Marco Terrentin. «Con il milione di euro che arriverà dal ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - dice - sistemeremo alcune delle duecento infrastrutture presenti nel nostro territorio. Si...