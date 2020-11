ADRIA

È già tempo di Natale per Adria Nostra. Il sodalizio presieduto da Giovanni Rinaldi sta allestendo in questi giorni, e per il settimo anno consecutivo, l'albero di Natale all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele Sud e corso Mazzini, nei pressi di Bancadria Colli Euganei. Una tradizione iniziata nel 2014. Il primo fu collocato in piazza Garibaldi, davanti alla cattedrale. Il maestoso albero, che sarà acceso l'8 dicembre, è stato donato dalle sorelle Patrizia e Paola Marzolla. Si tratta di una pianta che le due sorelle sono state costrette a estirpare a malincuore, trattandosi di un caro ricordo affettivo. Era stato infatti messo a dimora nel 2000 dal loro padre, il geometra Giorgio, venuto a mancare qualche anno fa. Da piazzale Mafalda di Savoia è giunto in largo Mazzini, dopo che il fortunale che si era abbattuto ad agosto sulla città, l'aveva fatto inclinare, compromettendone la stabilità. «Nonostante la pandemia da coronavirus in corso - spiega Rinaldi attorniato dai suoi collaboratoti - non abbiamo voluto far mancare alla comunità un segnale di serenità, di normalità continuando la tradizione, nel solco degli anni precedenti. Ringraziamo le sorelle Marzolla, l'amministrazione comunale, il magazzino comunale, la Cmc 2.0, Barbujani srl, la Polizia Locale, il geometra Sandro Santin e Bancadria Colli Euganei».

G.Fra.

