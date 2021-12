ADRIA

«Nell'ultimo consiglio comunale, senza alcun motivo, il consigliere Lamberto Cavallari ha offeso pesantemente, a microfoni spenti, il capogruppo Ibc Enrico Bonato. Un'offesa recepita dai consiglieri vicini. Cavallari ha aggiunto, pochi minuti dopo, la parola politicamente, come se fosse consentito pronunciare qualsiasi offesa per poi alleggerirla con l'aggettivo politico».

L'alto tasso di litigiosità del consiglio riserva l'ennesima puntata. La maggioranza, sindaco in testa, accusa Cavallari di aver dato del fallito politicamente a Bonato e di aver spesso abbandonato l'aula senza motivo. «Dopo le mancate scuse in consiglio - proseguono gli esponenti di maggioranza - abbiamo atteso le scuse alcuni giorni. Nulla però è avvenuto. Ci aspettiamo che un ex candidato sindaco, dimostri la capacità di scusarsi. Ha oltrepassato il limite dell'educazione».

«SPECULAZIONE POLITICA»

«Si tratta di una speculazione politica - replica Cavallari - e se Bonato junior si riteneva offeso avrebbe dovuto chiedermi le scuse o percorrere le strade che riteneva più opportune». Cavallari non ha intenzione di chiedere scusa. «La loro politica - dice - si è dimostrata un fallimento. Dispiace si sia voluto riportare questo mio ragionamento alla vita privata. Dispiace che i consiglieri di maggioranza siano stati in grado apprendere appieno solo quello che conveniva loro. Dispiace che si dica che non mi sono spiegato, cosa avvenuta subito. Se ritengono che il principale problema di Adria siano le discussioni tra me e Bonato, non dobbiamo stupirci delle condizioni in cui siamo messi».

Ed ancora: «Facciano in modo di entrare in sintonia con una città che di questo modo di amministrare non ne può più. Dopo le dimissioni di Sandra Moda l'assessorato ai servizi sociali è gestito ad interim nei ritagli di tempo. Il Comune è senza segretario e la Mecenati è nella bufera. Hanno fatto accordi in Provincia con chi hanno sempre delegittimato e aspramente criticato pur di tentare di avere un consigliere». Per Cavallari, Adria è una città allo sbando e senza prospettive. «I giovani se ne vanno perché non vedono un futuro. Oggi però l'unico problema di questa maggioranza è chiedere a me le scuse, strumentalizzando quanto ho affermato in aula».

