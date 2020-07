ADRIA

Nasce il progetto Adria bella. Si inizierà con la pulizia da erbacce indesiderate lungo i marciapiedi del centro. «Il servizio - spiega l'assessore al Fecoro urbano Andrea Micheletti - ha per oggetto il taglio dell'erba, l'estirpazione di rovi e cespugli nei marciapiedi, piazzali, cigli strade e vicoli di Adria, con particolare riferimento alla zona urbana del centro cittadino, là dove sono presenti negozi, attività, uffici e gli enti istituzionali come ospedale, Centro servizi anziani, chiese e parrocchie, i centri culturali, biblioteca e musei, i servizi pubblici come le stazioni delle autocorriere e dei treni, maggiormente frequentati dai cittadini».

PULIZIA

Il servizio, nella cosiddetta fase uno, prevede la raccolta del materiale e il trasporto alle discariche delle piante infestanti e successivi trattamenti con un prodotto speciale ecologico con azione anti traspirante per la regolazione della crescita della vegetazione indesiderata. La seconda fase riguarderà una azione localizzata sulle erbacce e sugli arbusti, successiva al precedente intervento di pulizia. «Con il dirigente Andrea Portieri abbiamo studiato questi interventi mirati e circoscritti per dare alle zone più sensibili della città, una cura all'altezza delle aspettative dei nostri concittadini e dei turisti che attendiamo per l'estate - conclude Micheletti - un intervento che insieme agli sfalci del verde e alla pulizia con idropulitrici del centro storico, si inserisce in un piano di rilancio della pulizia e del decoro della città, iniziato al momento del nostro insediamento».

«Ringrazio l'assessore e il dirigente dell'impegno profuso per cercare di mettere a sistema tutte le opportune soluzioni, per migliorare il decoro del nostro territorio», commenta il sindaco Omar Barbierato.

L'APPALTO

Il servizio verrà realizzato dalla cooperativa sociale Italia Servizi di Adria, che si è aggiudicata la gara di appalto per un importo di poco più di diecimila euro. «Con l'approvazione del bilancio e delle variazioni in programma riusciremo, nelle prossime settimane - prosegue Barbierato - a rispondere a una serie di segnalazioni pervenute in Comune, per quanto riguarda il taglio del verde. Tra queste le richieste dei cittadini di Bellombra. Taglieremo gli arbusti che sono cresciuti lungo la scarpata di via Traversagno, strada che poi si innesta con via Concrevà e via Goresina, arbusti che rischiano di creare problemi di visibilità alla viabilità».

«Siamo all'assurdo - commenta il capogruppo della Lega, Paolo Baruffaldi - si tratta semplicemente di ordinaria manutenzione e hanno addirittura il coraggio di spacciarla per un progetto. Ringraziano poi il dirigente. Hanno perso di vista il senso della realtà».

In tema di viabilità resterà allestito fino al 31 luglio un cantiere nelle vie Lampertheim e Maldegem per scavo e posa di un cavidotto di E-distribuzione, come in via Canaletti dove verrà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri, con divieto di sosta in entrambi i sensi di marcia.

Guido Fraccon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA