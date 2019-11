CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIA Mosaico Friends Adria ha finalmente trovato casa. Inaugurata in piazzale Rovigno, alla presenza del sindaco Omar Barbierato, la nuova sede dell'associazione che si occupa di ragazzi più o meno giovani con disabilità di diverso tipo grazie a un laboratorio di mosaico. Il locale, adiacente al centro commerciale il Porto, è di proprietà del Comune: in circa 70 metri ospita comodamente 5 grandi tavoli ed è dotato di una parete attrezzata con mobili e scaffalatura. Non manca l'angolo ufficio con personal computer, stampante e macchina...