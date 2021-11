Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIAMater Biotech è pronta a investire circa 500 mila euro per abbattere le emissioni odorigene provenienti dallo stabilimento di via Gramschi a Bottrighe. Gli interventi programmati dall'azienda del gruppo Novamont, per ridurre i cattivi odori ed i rumori, previsti entro l'estate 2022 per mitigare le criticità che creano disagi alla popolazione di Bottrighe, sono finiti al centro dei lavori dell'ultimo consiglio comunale su richiesta...