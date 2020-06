ADRIA

LUTTO, ADDIO

A LUIGI ROMANI

(G.Fra.) Profondo cordoglio nella comunità di Bottrighe per la scomparsa del 92enne Luigi Romani, ultimo gestore del dopolavoro dell'ex zuccherificio. Per quasi vent'anni, dal maggio 1973 al 31 dicembre 1992, aveva gestito il bar ristorante e mensa per i lavoratori dello stabilimento saccarifero. Lo zuccherificio aveva chiuso i battenti nel 1991 e, dopo quasi un anno, la stessa sorte seguì il suo dopolavoro. Luigi e famiglia, con la moglie Wally, scomparsa anni fa, il figlio Rino e la nuora Rosy, scomparsa in giovane età, avevano gestito il locale ininterrottamente, punto di riferimento non solo della fabbrica, ma anche dei tanti camionisti che lì si fermavano nel periodo della campagna saccarifera. Tutti lo ricordano per il suo carattere gentile e simpatico, sempre disponibile verso il prossimo. Oltre al figlio Rino, lascia il nipote Valter e fra Luca, padre superiore in Grecia, sull'isola di Creta. In tanti hanno partecipato all'ultimo saluto di Luigi svoltosi nella locale chiesa di San Francesco in Bottrighe, seguito dalla cremazione. Con Romani scompare un'altra pagina storica della paese della sinistra Po.

CEREGNANO

ANIMAZIONE ESTIVA,

SI PARTE IL 6 LUGLIO

(m.poz.) Tutto pronto per incominciare l'estate in maniera divertente e molto speciale. Il centro giovanile di Pezzoli, dal 6 luglio all'1 agosto organizzerà l'animazione estiva. Tante nuove attività da fare insieme nelle quattro settimane da passare in allegria dove non mancheranno le uscite in programma, giochi, risate e i tanti laboratori. Quest'anno ci sarà anche la possibilità di divertirsi anche al sabato. I posti sono limitati per poter adempiere alle prescrizioni previste per i centri estivi in relazione al contenimento del diffondersi del corona virus, e quindi bisogna affrettarsi per le iscrizioni che saranno possibili tutti i lunedì e i mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, in centro giovanile a Pezzoli, in quell'occasione ci sarà la possibilità di avere tutte le informazioni necessarie per incominciare e creare un nuovo inizio per tutti. Gli animatori assicurano che l'animazione di Pezzoli riparte in piena sicurezza secondo le nuove norme di igiene e sicurezza per tutti coloro che parteciperanno. Per informazioni si può telefonare a Mattia al 345-3586948 o Elena 347-1152671.

