Le scuole paritarie dell'infanzia sono pronte a riaprire i battenti a settembre con probabili i rincari delle rette e richiesta di aiuto al Comune. Impegnate in un confronto condiviso fin dall'inizio della emergenza sanitaria, dopo l'attivazione in diversi istituti di esperienze estive protette per bambini e ragazzi, le scuole Madre Elisa Andreoli di Adria, Maria Ausiliatrice di Baricetta, Maria Immacolata di Adria, Umberto Maddalena di Bottrighe e Santa Teresa del Bambin Gesù di Adria hanno preso in considerazione la riapertura scolastica e i protocolli sanitari. «Tutte le scuole - spiegano dal coordinamento - hanno potuto accertare che si troveranno in condizione di assicurare piena accoglienza a quanti hanno presentato domanda di iscrizione, sia che si tratti della sezione Primavera, della scuola dell'Infanzia o del doposcuola. Ciò tuttavia non farà venir meno la necessità di un grande sforzo di adeguamento strutturale delle nostre realtà, a partire dai modelli organizzativi, alle forme di impiego dei dipendenti, fino a toccare la scansione oraria e le modalità di accoglienza dell'utenza».

I CAMBIAMENTI

La trasformazione è già in corso. «La valutazione delle esperienze estive attuate - si precisa - ci ha consentito di sperimentare nuovi modelli, calibrandoli sulle tante esigenze familiari. Siamo certi di riuscire a completare questo percorso per l'inizio del nuovo anno». Inevitabile il rialzo delle rette. «Si sta profilando un adeguamento corposo anche delle rette, esigenza che i nostri diversi consigli di amministrazione hanno registrato. Tale esigenza si inquadra del resto anche nel percorso ventennale che ci separa dalla legge di parità, varata nel 2000, un ventennio che non ha visto concretizzarsi una parità con quelle statali». Questo ha mantenuto in piedi l'obsoleto sistema dei contributi alle paritarie, fondamentale sostegno all'esercizio degli istituti per evitare che i costi gestionali ricadano tutti sulle famiglie. «Dove il sistema non è cambiato, manca ad esempio l'intera deducibilità della retta scolastica, laddove non è in vigore un bonus di istruzione uguale per tutti i cittadini, restiamo - si puntualizza - scuole paritarie sostenute. Per il momento, senza un intervento massiccio, concertato e rapido di Stato, Regione e Comune, i nostri istituti potranno solo prevedere una retta in grado di mantenere le scuole paritarie in sicurezza rispetto ai rischi di un default finanziario. Palazzo Tassoni avvia in queste ore l'iter di revisione della convenzione con le scuole paritarie che insistono nel suo territorio. Sarà occasione per un dialogo fruttuoso sulla fase in corso».

