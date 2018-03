CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIA Le finestre delle palestre di proprietà del Comune di Adria sono a rischio per l'incolumità di quanti frequentano le strutture sportive. Dopo il caso della palestra Gregnanin, di via Mercato Vecchio Suini, anche la palestra Manzoni di via Ragazzi del 99, dedicata a Mara Braga Crepaldi, finisce nell'occhio del ciclone. Alla Gregnanin, alla fine di febbraio, una finestra si era staccata dalla sua sede ed era precipitata sul parquet da una altezza di sette metri. Il tutto mentre all'interno dello stabile si stava svolgendo una attività...