ADRIA

«Lancio un appello a tutti i consiglieri. Basta clima avvelenato che poi si diffonde tra la gente e sui social, creando messaggi dannosi per la città». Nel fare il suo invito il presidente del consiglio comunale, Francesco Bisco - Bisco non ha risparmiato critiche ai suoi. «Chiedo all'amministrazione di comportarsi correttamente senza troppi proclami dal momento che quando un lavoro è fatto bene, la gente se ne accorge. La minoranza la smetta invece di attaccare, anche quando le cose vengono fatte bene».

L'appello di Bisco però rischia di restare lettera morta visto la sua retromarcia sulla paternità della scelta di inviare tre carabinieri durante l'ultimo consiglio comunale. «Non li ha mandati il Prefetto - ha corretto Bisco - ma non li ho chiamati né io e né il sindaco». Molti consiglieri puntano il dito sul segretario Rossetti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

«Si ritiene opportuno precisare alcune questioni visto che nella sua istanza rimangono irrisolte. È opportuno chiarire a che cosa si fa riferimento con l'espressione nominativi di organi di stampa. Il significato resta tutt'ora oscuro». A poco più di una settimana dal movimentato consiglio comunale del 27 agosto il caso di Guendalina Ferro, la presunta addetta stampa dell'amministrazione Barbierato, la giornalista che ha curato almeno fino a una settimana fa le dirette de Il caffè con Omar, il segretario generale Gianluigi Rossetti, usando il burocratese, ha risposto ai quesiti posti dalla capogruppo di Fratelli d'Italia Giorgia Furlanetto. Secondo Rossetti per comprendere chi sono gli organi di stampa bisogna andare per tentativi. «Se volesse fare riferimento alle testate giornalistiche, l'elenco coincide con la nota di convocazione del presidente del consiglio. Qualora, invece, la richiesta facesse riferimento ai giornalisti ai quali è stata inoltrata per conoscenza la convocazione del consiglio comunale del 27 agosto, sicuramente ci sono non solo i canali di comunicazione diretta ma qualunque forma di diffusione di tale informazione».

TUTTI IN AULA

Anche la news sulla homepage del sito del Comune rappresenterebbe per Rossetti una comunicazione, al pari del post sulla pagina social del Comune e la visione di tali notizie sarebbe motivo valido a legittimare la richiesta da parte di qualsiasi giornalista iscritto all'Albo di partecipare al consiglio. «A meno che non si voglia sostenere la tesi che per poter esercitare il diritto di cronaca in un consiglio comunale bisogna avere il gradimento dell'ente stesso o un invito espresso. Sostenere che si possa negare l'accesso ad un qualsiasi giornalista o organo di stampa soltanto perché non inserito nell'elenco dei soggetti destinatari della comunicazione sarebbe ben stravagante e contro i principi della Costituzione, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea e contrario alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo».

Guido Fraccon

