ADRIA

La ricca collezione di stampe antiche della fondazione scolastica Carlo Bocchi, già dichiarata di interesse culturale dalla Direzione Beni culturali della Regione, si arricchisce di due nuove gemme. Le due opere sono state presentate a palazzo Bocchi, alla presenza dei vertici di Bancadria Colli Euganei e del sindaco Omar Barbierato. A fare gli onori di casa la presidentessa Elena Passadore e il suo staff composto dai consiglieri Damiana Rigoni, Cinzia Sacchetto, Giovanni Orlandi ed Edoardo Zambon. «L'acquisto di queste due incisioni - ha spiegato quest'ultimo - è stato possibile grazie al contributo di Banca Adria. L'intenzione è arricchire nel tempo la già ricca collezione».

LA COLLEZIONE

Le due rare incisioni su rame andranno ad ampliare il grand patrimonio culturale e artistico di Adria e potranno essere ammirate e studiate da ricercatori e appassionati. Le stampe, oltre che opere d'arte, forniscono molti particolari sull'Adria settecentesca, particolari architettonici, urbanistici, paesaggistici e naturalistici. «Sarebbe infatti opportuno - ha concluso Zambon - pensare a un progetto di valorizzazione della collezione, prevedendo un adeguato percorso, una giusta illuminazione per rendere le stampe maggiormente osservabili ed apprezzabili, accompagnando le stesse con le adeguate didascalie e descrizioni».

LE DUE ACQUISIZIONI

La prima delle due nuove opere, una pianta scenografica di Adria del 1770, incisione su rame di Antonio Zaballi, fornisce in particolare informazioni sulla toponomastica: al centro della pianta c'è Isola, quartiere cinto dalle due ramificazioni del Canal Bianco e al suo interno si scorgono le chiese di Sant'Andrea e San Nicola. L'Isola è attraversata dalla Strada Maestra; a sinistra il quartiere Castello o Maggiore. La veduta si estende verso est con i borghi Chilla e Campanina e verso ovest con San Pietro. Ai limiti della città si evidenziano il Campo Marzo o Prato della Mostra con attigui la chiesa e il convento dei Padri Riformati di San Francesco.

La seconda è una rara veduta della città del 1779: rappresenta Adria vista da ovest con una visuale ampia e ricca di dettagli. Spiccano i campanili della cattedrale e della Tomba, il ponte levatoio di Castello e ancora palazzi, case e corti rurali. Il paesaggio è animato da persone di diverso ceto e occupazione, pescatori e commercianti che navigano il canale, contadini nei campi, viandanti sulle rive e figure a cavallo e in carrozza.

Guido Fraccon

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA