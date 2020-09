ADRIA

La Protezione Civile della comunità di Adria cambia casa. il gruppo di volontari si trasferirà, quanto prima, da viale Risorgimento in corso Mazzini, nell'ex sede della sezione distaccata del tribunale di Rovigo. La struttura, al momento, ospita anche la Polizia Locale e il Gruppo Radiomatori.

La notizia è stata ufficializzata ieri dal sindaco Omar Barbierato e dal delegato per la Protezione civile Enrico Bonato. «Ho l'onore - ha detto Bonato - di annunciare una delle notizie più importanti da quando sono amministratore. Una notizia che mi riempie d'orgoglio e gioia. Il Gruppo Comunale avrà una nuova sede. Sarà un luogo funzionale e operativo, in una posizione strategica. Ciò ci consentirà di avviare anche numerosi progetti. Il Covid ci ha costretto ad mettere in campo nuove azioni rispetto al passato».

TRASFERIMENTO

Il trasferimento permetterà ai volontari, infatti, una migliore risposta alle emergenze che si dovessero presentare dal momento che la sede di corso Mazzini è a due passi dall'autorimessa del gruppo. L'attuale parco mezzi infatti è ubicato nell'ex magazzino comunale all'interno del cortile dell'ex istituto magistrale Badini, attuale sede del liceo psico -pedagogico Bocchi - Galilei.

«Saremo quindi - ha evidenziato Enrico Bonato - più veloci nelle emergenze e nel rispondere ai bisogni. La sede attuale, operativa da circa 15 anni, non presenta più le caratteristiche idonee per ospitare il gruppo e garantire efficienza e tempestività. Ci sono limiti di operatività dal momento che, fortunatamente, la nostra Protezione Civile è passata dagli 23 volontari di un anno e mezzo fa agli attuali 32. Ci sono inoltre altre tre persone che hanno fatto richiesta di farne parte».

EMERGENZE COMPLESSE

La gestione delle ultime emergenze, di tipologie diverse, piene del fiume Po, Covid 19 e i fenomeni meteorologici estremi, come quello dei primi di agosto, hanno infatti chiamato il Gruppo ad affrontare situazioni diverse, nuove e complesse. «Per far questo - ha concluso Bonato - serve un Centro Operativo Comunale sempre attivo e pronto a mettersi in moto, vero cuore della gestione delle crisi che si dovessero presentare. All'interno della nuova sede ci sarà la possibilità di strutturare proprio questo centro operativo con tempi di reazione immediati». «Abbiamo fatto una scelta politica molto importante», ha concluso Barbierato. L'attuale gruppo specializzato nel rischio idraulico e nell'antincendio boschivo, coordinato da Marco Passarella, e dotato anche di un nucleo sub, è in grado di essere operativo in caso di emergenze in 40 - 50 minuti.

Guido Fraccon

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA