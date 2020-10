ADRIA

La nuova riorganizzazione degli uffici promossa dall'amministrazione Barbierato rischia di pesare sulle tasche degli adriesi. L'architetto Eva Caporrella De Mattia è pronta a far causa al Comune. La dirigente del Secondo settore, il cui ruolo è stato ridimensionato dopo l'arrivo del nuovo super dirigente Andrea Portieri, come è stato definito dal sindaco Omar Barbierato, contesta il nuovo assetto organizzativo di palazzo Tassoni frutto di due decisioni di giunta del mesi di aprile e luglio 2020.

RIDIMENSIONAMENTO

Tramite il proprio legale di fiducia, Caporrella De Mattia al quale sono stati affidati i servizi di pianificazione urbanistica, l'edilizia privata, il Suap, biblioteca ed archivistica, alla quale però sono stati tolti i lavori pubblici e l'istruzione, ha paventato la possibilità di promuovere nei confronti del Comune, ed in tempi celeri, un ricorso avanti al Giudice del Lavoro per la tutela dei suoi diritti a suo dire lesi e pregiudicati dalle scelte organizzative poste in essere dall'amministrazione comunale. Già nei mesi scorsi per far valere le sue ragioni Caporrella De Mattia si era rivolta alle organizzazioni sindacali di categoria. In precedenza aveva aderito ad un bando di mobilità promosso per un posto da dirigente per palazzo Celio.

SFIDA LEGALE

Nelle more di un eventuale giudizio, l'amministrazione Barbierato ha conferito l'incarico di assistenza legale stragiudiziale all'avvocato Maria Luisa Miazzi del foro di Padova a fronte di una impegno di spesa di complessivi 2.537 euro. Il Comune infatti è attualmente privo di una struttura deputata all'attività di patrocinio legale e di professionalità interne iscritte all'ordine forense e si trova pertanto nell'impossibilità oggettiva di avvalersi di professionalità interne per la difesa in giudizio.

L'ASSESSORE MODA SPIEGA

Prova a spiegare la vicenda l'assessore Wilma Moda. «L'amministrazione comunale nei mesi scorsi ha realizzato una serie di interventi per riorganizzare la struttura degli uffici, come previsto dal programma elettorale, al fine di rendere più efficiente e dinamica la macchina amministrativa e fornire una risposta concreta alle molteplici esigenze dei cittadini, dei professionisti, delle associazioni e delle imprese». Secondo Moda si sarebbe creato un assetto comunale più funzionale. «Un assetto costituito dai Servizi di staff e organo di governo coordinati dal segretario generale Gianluigi Rossetti mentre il primo settore è stato affidato al dirigente Serenella Barbon. L'architetto Eva Caporrella De Mattia segue il secondo settore e l'ingegnere Andrea Portieri il terzo. La nuova struttura organizzativa è stata attuata tenendo conto di criteri come autonomia, funzionalità ed economicità con l'obiettivo di rendere più funzionale l'apparato e migliorare la qualità dei servizi».

Guido Fraccon

