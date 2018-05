CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIALa nuova area camper adriese inizia a prendere forma. Il commissario straordinario Carmine Fruncillo ha approvato il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione di un'area di sosta per camper a ridosso del centro storico in prossimità del Museo archeologico nazionale. L'intervento prevede l'integrazione dell'attuale parcheggio auto e cicli e motocicli, fronte centro sportivo Vidale, con l'area per la sosta dei camper. Si tratta di una superficie di 7.940 metri quadrati in totale. 3.307 metri saranno adibiti a parcheggio, 4.123...