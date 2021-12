ADRIA

La giunta Barbierato prova a far cambiare volto alla città. Il consiglio comunale ha approvato il regolamento per le attribuzioni e le modalità di funzionamento dei comitati di frazione e quartiere. «Il regolamento - spiega il sindaco Omar Barbierato - interesserà tutta la comunità residente nei 113,52 chilometri quadrati del territorio comunale. Sono in dirittura d'arrivo i comitati di frazione e di quartiere». Sette i comitati di quartiere che raggrupperanno i residenti del capoluogo: Dolomiti - Bortolina (692 residenti), Stazione - Malfatti (880), Cengiaretto - Carbonara (955), Castello - Isola (925), Canareggio - Tomba (828), Mulini - Ca' Cima - Amolaretta (919) e Chieppara - Ospedale (637). Otto invece i comitati di frazione: Bottrighe, Baricetta, Valliera, Bellombra, Ca' Emo, Fasana, Mazzorno Sinistro e Cavanella Po.

PARTECIPAZIONE

«I vari comitati - prosegue Barbierato - potranno esprimere pareri per il proprio ambito territoriale, sulla realizzazione e gestione di iniziative sociali, relativamente alle opere pubbliche, sulla programmazione culturale, sportiva - tempo libero e per la realizzazione di progetti di coinvolgimento della cittadinanza in programmi di intervento a favore della collettività e gestione dei beni comuni. Si tratta di uno strumento di cittadinanza attiva, con funzioni propositive e consultive per i cittadini che faranno parte dei comitati tramite un sorteggio delle candidature. Un metodo di scelta democratico, che darà le stesse possibilità ad un candidato di essere eletto rispetto ad un altro, indipendentemente da chi è sostenuto politicamente. Si rischierebbe altrimenti di trasformare un quartiere in un piccolo consiglio comunale».

« I comitati di frazione e di quartieri - sottolinea invece Sara Mazzuccato, capogruppo di Siamo Adria, con delega alle politiche per le frazioni e i quartieri - sensibilizzeranno e accorceranno le distanze tra cittadini e amministrazione, aumentando la partecipazione alla vita politica. Finalmente uno strumento apartitico e democratico che promuoverà la partecipazione dei cittadini alla vita politica della città».

PROPOSTE PER IL TERRITORIO

I nascenti comitati godranno della facoltà di presentare all'amministrazione comunale proposte scritte, relative a tematiche di interesse generale e collettivo della frazione e del quartiere. Avranno anche una funzione consultiva, in riferimento al proprio ambito territoriale. Potranno formulare, solo però su richiesta facoltativa del sindaco, pareri concernenti la realizzazione e gestione di iniziative sociali per le frazioni e i quartieri, opere pubbliche di interesse delle frazioni e dei quartieri, programmazione culturale, sportiva e del tempo libero. Tra le loro facoltà anche quella di realizzare progetti di coinvolgimento della cittadinanza in programmi di intervento a favore di collettività e gestione dei beni comuni.

LE OPPOSIZIONI

«L'elezione per sorteggio - puntualizzano le opposizioni - è un'idea balzana che nasce dalla paura matta dell'amministrazione. Eleggendo democraticamente questi organismi renderebbe ancor più evidente l'isolamento in cui si è cacciata. È davvero incredibile estrarre a sorte i componenti del consiglio direttivo. È inoltre facoltà del sindaco consultare o meno i comitati e solo su questioni che ritiene opportuno».

