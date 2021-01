ADRIA

La città piange la scomparsa di Paolo Ettore Forzato Arcioni. Classe 1950, era nato il 24 aprile, ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, ospite da alcuni anni di Villa Agopian di Corbola, storico, ricercatore e giornalista, grande appassionato soprattutto di storia militare, Forzato Arcioni si è spento al Covid Hospital di Trecenta. Figlio del professor Aldo Angelo Forzato, ufficiale della Regia Aeronautica, dopo la maturità classica al liceo Carlo Bocchi, ha ottenuto la laurea magistrale in giurisprudenza all'ateneo di Ferrara e il master di primo livello in diritto internazionale umanitario a Roma.

Nelle Forze Armate era qualificato quale Consigliere di Diritto Internazionale Umanitario applicabile ai conflitti armati, quello che un tempo era più conosciuto come Diritto Bellico. Era inoltre tenente colonnello della Croce Rossa.

Tra le varie pubblicazioni a sua firma, l'ultima è stata Roma o morte! I garibaldini adriesi prima e dopo Mentana, ricerca storica edita a fine 2013 per la casa editrice adriese Apogeo di Paolo Spinello per la collana Le Radici.

Prima del ritiro a Villa Agopian stava lavorando a una corposa pubblicazione sulla fondazione scolastica Carlo Bocchi. Numerose comunque le sue pubblicazioni di carattere storico e le sue partecipazioni a convegni e seminari soprattutto legate alle vicende belliche e risorgimentali. Lascia la sorella Miriam. I funerali saranno celebrati martedì in due momenti. Alle 15 nella casa funeraria Zanella si terrà una commemorazione civile. Seguirà alle 16 una messa funebre nella basilica di Santa Maria Assunta della Tomba.

