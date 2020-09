ADRIA

La casa delle associazioni di via Dante ospiterà alle 17,30 un incontro promosso dal Movimento 5 stelle sul cosiddetto Superbonus 110%. La conversione in legge del decreto rilancio, e conseguenti norme attuative, continuano a destare interesse nei proprietari di immobili, che aspirano a ottenere lavori di efficientamento energetico a costo zero, e alle aziende del settore casa. I relatori saranno il parlamentare Raphael Raduzzi, componente della commissione Bilancio e Finanze alla Camera, Cristiano Testa, consulente energetico Bioenergia srl e nel World energy council (Wec). Saranno presenti anche i candidati consiglieri per la Provincia di Rovigo Elena Suman e Federico Rizzi.

L'incontro analizzerà le nuove modalità dell'incentivo, attraverso il parere di esperti di categorie e di tecnici dei settori coinvolti. Si cercherà di definire le procedure degli incentivi e di individuare i nodi critici ancora presenti a livello normativo. Vi sarà spazio per porre quesiti in un dialogo aperto. La registrazione dei partecipanti sarà aperta dalle 17 sino a esaurimento dei posti disponibili. È d'obbligo la mascherina per accedere alla sala.

