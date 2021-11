Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIAL'ex sito Polychimica potrebbe trasformarsi tra non molto solo in un triste ricordo per la comunità adriese: sono ai nastri di partenza, su richiesta di Arpav, ulteriori campionamenti nel sito di Bottrighe. Se queste ulteriori analisi dovessero fornire esito positivo, una delle pagine più tristi, dal punto di vista dell'inquinamento ambientale, della comunità del Groto potrebbe considerarsi definitivamente chiusa. L'operazione...