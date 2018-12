CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA L'amministrazione Barbierato mette in sicurezza via Marconi limitando la velocità degli autobus. Il comandante del corpo della Polizia Locale Pierantonio Moretto ha ridotto a 30 chilometri orari il limite per le corriere. La decisione, attesa da tempo da residenti e attività commerciali, si è resa necessaria dal momento che da anni continuavano a pervenire, sia sui tavoli dell'amministrazione che del comando della Polizia Locale numerose segnalazioni relative al passaggio dei bus a velocità sostenuta con rischi per i residenti. Più...