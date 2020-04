PERSONALE SANITARIO

ADRIA Dipendenti della casa di riposo di Adria sul piede di guerra. Il direttore del Csa, Mauro Badiale, in maniera unilaterale, avrebbe infatti tolto in queste ore l'indennità di chiamata al personale, compresi gli infermieri e gli operatori socio-assistenziali. «È incredibile - sottolinea il capogruppo Pd Sandro Gino Spinello - quello che sta succedendo all'interno dell'ente di riviera Sant'Andrea. Mentre la cittadinanza tutta è estremamente grata ai dipendenti che grazie ai loro sacrifici, al loro spirito di abnegazione e alla loro professionalità hanno preservato gli ospiti del centro dal contagio del Covid-19, mentre in tutta Italia si stanno elargendo gratifiche, anche economiche, al personale socio-sanitario per l'encomiabile comportamento tenuto durante la pandemia, qui da noi accade il contrario».

DIRETTORE SOTTO ACCUSA

Secondo il rappresentante del Partito democratico, in questi mesi i dipendenti per garantire la copertura dei servizi sono stati richiamati molte volte in servizio mentre erano a riposo, in ferie o per anticipare o prolungare l'attività di lavoro. «Tutti - conclude - hanno sempre risposto. Oggi sono stati ricompensati togliendo loro la sacrosanta indennità di chiamata. Sono cose davvero senza spiegazioni. Chi ha il potere, e il dovere, di far recedere il direttore da questo atto che definisco a dir poco malvagio, lo faccia. Il presidente Simone Mori e il sindaco Omar Barbierato si facciano sentire, facciano sentire che ci sono e si facciano rispettare».

Guido Fraccon

