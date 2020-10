ADRIA

Il vecchio adagio popolare Chiudere la stalla quando i buoi sono scappati si sposa bene per la vicenda Coimpo. Palazzo Tassoni ha affidato alla ditta Sicuritalia Vigilanza spa la vigilanza sull'ex sito industriale dell'azienda di trattamento fanghi di località America di Ca' Emo, al centro di complesse vicende giudiziarie e amministrative e fallita il 22 gennaio 2018.

A seguito dei furti che nel corso degli ultimi anni si sono verificati all'interno dello stabilimento dove sono stati asportati non solo cavi di rame e anche costosi macchinari, alla luce anche dell'incendio di natura quasi sicuramente dolosa che ha interessato la palazzina dei servizi amministrativi a metà agosto, dopo una relazione tecnica dell'Ufficio ambiente, datata 13 ottobre, il Comune ora ha rilevato la necessità di assicurare il controllo sul sito attraverso un servizio di vigilanza notturna ispettiva tramite una ronda notturna con autopattuglia.

VIGILANZA NOTTURNA

Il servizio, affidato a Sicuritalia, per il periodo di un anno, si svolgerà tramite ispezioni esterne dell'area da parte delle guardie giurate a bordo di autopattuglia reclamizzata e radiocollegata alla centrale operativa. La vigilanza sarà operativa dalle 22 alle 6 del mattino.

L'iniziativa - si legge nel provvedimento firmato dal dirigente del Terzo settore Andrea Portieri, peraltro custode giudiziale del sito Coimpo - si rende necessaria per garantire la vigilanza sul sito e prevenire intrusioni, danneggiamenti ai vari immobili e attrezzature presenti all'interno dell'area, anche alla luce di un grave episodio di recente verificatosi presso lo stabilimento, ovvero l'incendio sviluppatosi nella notte tra il 16 e il 17 agosto che ha interessato un edificio in disuso. Il sito, in particolar modo durante le ore notturne, può essere oggetto di tentativi di intrusione, furti ed atti di vandalismo. Si rende pertanto necessario affidare a imprese esterne, specializzate nel settore, l'incarico di provvedere al controllo durante la notte con ispezioni esterne all'impianto, al fine di segnalare tempestivamente alle Forze dell'ordine eventuali tentativi di intrusione e atti di vandalismo, in quanto il Comune non dispone di personale e competenze specifiche per l'espletamento di tale servizio.

ROGO FORSE DOLOSO

L'incendio di metà agosto, molto esteso, aveva causato non solo notevoli danni alla palazzina ma anche la distruzione di documenti, mobili e altri incartamenti ivi conservati. Sul posto erano intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Nucleo investigativo antincendio territoriale di Padova che avevano eseguito le verifiche per determinare le cause dell'incendio. L'origine dolosa è l'ipotesi più plausibile. Da anni la fornitura di energia elettrica è staccata. A coordinare le indagini è il sostituto procuratore Maria Giulia Rizzo.

SITO NON SICURO

Al Tar è invece pendente un ricorso Coimpo per l'annullamento di una ordinanza sindacale del Comune di Adria, datata maggio 2020- Si intimava agli ex vertici Coimpo, Gianni Pagnin e Mauro Luise, rispettivamente ex presidente ed ex responsabile tecnico dell'azienda di lavorazione fanghi di Ca' Emo, di provvedere entro 30 giorni dal ricevimento del documento, firmato dal sindaco Omar Barbierato, a presentare un piano dettagliato degli interventi e il relativo crono programma per la messa in sicurezza del sito.

Guido Fraccon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA