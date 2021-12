ADRIA

Il progetto Alchemia srl inizia a prendere forma. È stato pubblicato sull'albo pretorio della Provincia e su quello dei comuni interessati, Adria e Loreo, l'avvio del procedimento amministrativo di competenza dell'Area lavori pubblici e ambiente di palazzo Celio per quanto riguarda questo impianto di recupero di rifiuti pericolosi, e non pericolosi, e di fabbricazioni di prodotti chimici organici, che l'azienda con sede a San Giuliano Milanese ha intenzione di realizzare nel sito ex Alchemia Italia di via Maestri del Lavoro di Cavanella Po, di cui è proprietà dal 2018. Chi riterrà, avrà ora 30 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni.

ITER AVVIATO

Alchemia, invece, entro 20 giorni dovrà presentare al pubblico i contenuti del progetto e lo studio di impatto ambientale secondo modalità da concordare con palazzo Celio. Alla luce delle vigenti restrizioni legate all'emergenza sanitaria in atto, la presentazione potrà aver luogo anche in modalità telematica. È stata pubblicata anche la domanda per il rilascio del provvedimento unico. In questo caso eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro 60 giorni. Ricordiamo che l'iniziativa non prevede ampliamenti del sito ma la riconversione degli impianti esistenti.

IMPIANTO INATTIVO DAL 2011

Il terreno su cui sorge l'impianto era utilizzato per scopi agricoli fino al 2002. Nel 2003 fu realizzato lo stabilimento Alchemia Italia che dal 2008 al 2010 ha prodotto carburanti, fluidi, oli industriali, lubrificanti, grassi e gas derivati da petrolio. Dal maggio 2011, data in cui è stata aperta la procedura di fallimento, l'impianto è inattivo. Dai documenti si evince che l'iniziativa prevede il riciclaggio e il recupero, compresa la preparazione per il riutilizzo, di rifiuti costituiti da imballaggi pericolosi e non pericolosi per un quantitativo massimo di 10mila tonnellate annue, oltre la fabbricazione di prodotti chimici organici per un quantitativo massimo di 50.594 tonnellate ogni 12 mesi. Previsto inoltre il recupero e la rigenerazione di solventi e le operazioni preliminari precedenti al recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi per un quantitativo massimo di 198.400 tonnellate sempre annue.

AREA A USO INDUSTRIALE

Il sito rientra, nell'ambito di un'area considerata a uso industriale, secondo quanto riportato nell'attuale Piano regolatore generale del comune di Adria mentre le emissioni inquinanti derivanti da traffico veicolare e emissioni dell'impianto assumeranno impatti neutri. Le infrastrutture viarie interessate dal traffico indotto sarebbero idonee a sostenere le opere in progetto che, nel suo complesso, ha già individuato tutte le mitigazioni possibili per le matrici aria, acqua, suolo, rumore ed ha definito un piano di monitoraggio e controllo al fine di rendere non significativi i relativi impatti ambientali.

Dal punto di vista occupazionale, la nuova installazione comporterà l'assunzione di personale con positive ricadute sociali. L'azienda solo per aprire i cancelli impiegherà 22 persone. A regime, considerando l'indotto, dovrebbe occupare un centinaio di persone. Dal punto di vista socio-economico, l'installazione dovrebbe favorire lo sviluppo dell'industria chimica collegato alla possibilità di avere sul territorio di Adria uno dei più efficienti centri di rigenerazione.

Guido Fraccon

