Il Partito democratico lancia un nuovo allarme sull'ospedale di Adria. «Viene chiuso - sottolinea il segretario Pierpaolo Ballo - il Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) e viene trasferito a Rovigo. Invece di potenziare l'assistenza alla collettività, si procede sulla strada opposta. Si riducono i servizi e si obbligano i pazienti e i loro familiari a gravosi spostamenti, con ulteriori difficoltà considerate le distanze e le situazioni familiari».

LUOGO INADATTO

A questi problemi Ballo ne aggiunge di nuovi, di natura logistica. «Il nuovo reparto sarà realizzato al quarto piano dell'ospedale di Rovigo, sopra al reparto di oncologia. I degenti, che attualmente ad Adria possono usufruire di locali al piano terra, in un ambiente circondato dal verde, con giardino attrezzato e gazebo, beneficiando di un minimo di ristoro e dell'opportunità di intrattenersi con amici e familiari in un luogo sereno e all'aria aperta, in futuro saranno costretti in stanza chiuse, con aria maleodorante, perché nel Spdc non si possono aprire le finestre».

SPRECO DI DENARO

Ballo si chiede il perché della chiusura di un reparto di qualità per ricostruirlo, con qualità inferiore, a Rovigo, collocando ad Adria una nuova struttura al posto di quella trasferita. «Non sarebbe molto più semplice e meno costoso - chiede - realizzare il nuovo direttamente a Rovigo, lasciando inalterato l'esistente ad Adria? Eppure si dice che si riducono i servizi con l'obiettivo di risparmiare. Gli spazi di un Spdc, inoltre, non sono certo adeguati a ospitare una comunità residenziale di 20 persone, motivo per il quale anche il Centro diurno dovrebbe essere chiuso e ricostruito da un'altra parte».

RISCHIO PRIGIONE

Ad avviso del dem, la strada intrapresa dall'Ulss 5, con lo scopo dichiarato di un contenimento dei costi, riporterebbe indietro le lancette indietro nel tempo quando le strutture «erano pari a una sorta di prigioni». Si starebbe distruggendo un ottimo reparto per sostituirlo con un sorta di nuovo manicomio. «E dire - conclude Ballo - che esiste una struttura, anch'essa di recente costruzione, come Corte Guazzo, chiusa e abbandonata. Queste persone devono essere curate con le metodologie riconosciute e approvate dall'Oms e reinserite socialmente, non rinchiuse a 45 anni come croniche o incurabili. Rimarco, inoltre, il fatto che dopo l'annessione di Adria a Rovigo, mai sono stati convocati il Consiglio di Dipartimento né l'Assemblea del Dipartimento di salute mentale, organi previsti dalle normative nazionali e regionali e a buona ragione, in seguito ai radicali cambiamenti introdotti».

