CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIAIl Museo archeologico nazionale ritenta la non facile impresa di mettere assieme ed a confronto l'antico ed il moderno. Viste le premesse però il risultato positivo sembra essere scontato. Al via da sabato ad un nuovo dialogo tra passato e futuro, tra storia e design, grazie alla seconda edizione di Ornamenta - Trasparenze tra storia e design. L'iniziativa affiancherà i lavori di designer contemporanei, selezionati da Venice Design Week, agli splendidi vetri antichi custoditi nei depositi del museo. Si tratta di reperti solitamente non...