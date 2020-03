ADRIA

Il museo archeologico nazionale diventa un museo virtuale. La struttura, chiusa fino al 3 aprile per le misure anti coronavirus, in questi giorni sarà in contatto con i suoi follower con un museo virtuale sulla sua pagina Facebook e con altre iniziative. «Seguite gli ashtag #unsaccodistoria e #museichiusimuseiaperti. Sarà un modo per starci vicini, nella certezza che presto potremo tutti tornare ad una vita normale, avendone salvate molte», spiega la direttrice Alberta Facchi. La prima visita virtuale riguarda il programma Rai Italia, viaggio nella bellezza. «Con la puntata La bellezza addormentata - precisa Facchi - la Rai ci ha portato qualche tempo fa nei depositi del museo. Il museo di Adria è al minuto 13, dopo il museo archeologico nazionale di Napoli. Ma vi consigliamo di guardare tutto il video, anche se l'avete già visto, per rende più dolce il vostro #iorestoacasa. La puntata è stata realizzata con la sceneggiatura e i testi di Massimiliano Griner per la regia di Marzia Marzolla».

LA PUNTATA IN RAI

Si potranno inoltre visionare i filmati Adria, la porta del Delta, ascoltare un servizio radio sulla mostra Lo sguardo del buio. Luigi Groto, il Cieco d'Adria, e il Tintoretto, a cura di Luca Colombo andato in onda sul Gr regionale di Radio1 Rai. Si può anche scoprire la storia della piccola colomba in vetro blu, di età romana, uno dei reperti più ammirati dai visitatori del museo.

«Proviene - conclude Facchi - da una sepoltura rinvenuta a Cavarzere e si può datare all'inizio del I secolo dopo Cristo. Forse però non tutti sanno che la coda di questo elegante vetro soffiato ne racconta la storia. Originariamente, la piccola colomba era colma di un'essenza profumata, forse un'acqua di fiori. Per usarla e profumarsi senza rompere completamente il contenitore, si doveva spezzarne la sottile coda. Se si osservate bene l'estremità a destra, si vede la rottura avvenuta». Ma, come facevano gli antichi maestri vetrai a riempire la colombina con l'essenza profumata? «Proprio nel modo in cui oggi si confezionano le fialette in vetro per le medicine in soluzione acquosa. Con la soffiatura si foggiavano il corpo e la testa e poi la colombina veniva riempita di profumo, servendosi di un imbuto. Rimettendo infine la colombina sul fuoco, si ammorbidiva di nuovo il vetro che poteva essere tirato con una pinza in legno e richiuso ermeticamente. Era un sistema di conservazione efficacissimo. Ai Musei Reali di Torino ce n'è una ancora intatta che dopo 2000 anni conserva all'interno il profumo».

