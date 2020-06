ADRIA

Il Movimento 5 Stelle chiede notizie sulla variante al piano regolatore del novembre 2014. In base a quella decisione del civico consesso un'area, ubicata tra via Cattozzo e riviera Amolaretta, fu resa edificabile. La variante fu approvata dalla maggioranza dopo lunga discussione sulle varie osservazioni presentate sull'argomento, sia dalle forze di minoranza che da gruppi politici non presenti in consiglio, come Ibc. Si discuteva una convenzione tra Comune e società Ca' Cima per destinare l'area non più a parcheggi ma a completamento residenziale. Si prevedeva la costruzione di un certo numero di alloggi, uno dei quali, completo di garage, sarebbe stato obbligatoriamente destinato ad uso pubblico, in particolare a copertura di eventuali carenze di alloggi per persone in situazione di difficoltà. «Ad oggi la lottizzazione sembra quasi giunta a completamento - spiegano i pentastellati - e chiediamo all'amministrazione di conoscere se sia stato individuato l'immobile in argomento. In caso affermativo, chiediamo di conoscerne la tipologia e se lo stesso sia stato assegnato ad un nucleo familiare avente i requisiti».

